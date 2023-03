Carabinieri: concorso per 24 marescialli bilingui

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - È stato indetto il concorso per l'ammissione al 13/o corso triennale (2023−2026) allievi marescialli dell'Arma dei Carabinieri (24 posti) in possesso dell'attestato di bilinguismo B2. Una notizia che il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha accolto con grande favore: "La conoscenza delle due principali lingue della nostra provincia da parte dei tutori dell'ordine garantisce maggiore sicurezza e vicinanza ai cittadini: le forze dell'ordine svolgono un servizio estremamente delicato. Per diventare un punto di riferimento per i cittadini, bisogna parlare la loro lingua", ha detto il presidente Kompatscher, invitando i concittadini interessati a partecipare al concorso.

Gli aspiranti potranno presentare la domanda attraverso il portale www.carabinieri.it nell'area concorsi. Alla selezione potranno partecipare i giovani bilingui di età compresa tra i 17 e i 26 anni (elevata sino ai 28 anni per chi ha prestato servizio militare), che hanno conseguito o saranno in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2022-2023 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'ammissione ai corsi universitari. I vincitori del concorso ammessi alla frequenza dell'iter formativo saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione statale, al corso di laurea in "Scienze giuridiche della sicurezza", classe L-14. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati a reparti situati in provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.

Per i requisiti di dettaglio e possibile consultare il bando di concorso pubblicato sul citato www.carabinieri.it. La domanda di partecipazione va inoltrata entro il 1° aprile 2023. (ANSA).