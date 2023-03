Attacco epilettico, sciatore soccorso dai Carabinieri

(ANSA) - TRENTO, 14 MAR - Nel primo pomeriggio di lunedì 13 marzo, a Canazei, il gestore di un rifugio, nel comprensorio "Belvedere", ha allertato i soccorsi in quanto un avventore era stato colto da un malore. I militari, raggiunto immediatamente il locale, hanno riconosciuto la sintomatologia tipica di un attacco epilettico ed hanno eseguito, senza indugiare, le manovre di protocollo scongiurando il soffocamento del giovane sciatore.

Una volta stabilizzato - si legge in una nota dell'Arma - il ragazzo è stato caricato sul "toboga" dai Carabinieri e trasportato verso l'impianto che scende a valle, per poi essere affidato al personale sanitario per il successivo trasporto all'ospedale di Cavalese.

Anche questa volta il pronto intervento dei Carabinieri del servizio piste si è rivelato provvidenziale. (ANSA).