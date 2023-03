Esercito: Volpe Bianca 2023, domani la prova di biathlon

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - In Alto Adige prosegue l'esercitazione "Volpe Bianca 2023" con il secondo dei quattro eventi in programma, la Ice Challenge, prova di biathlon militare che si svolgerà domani mattina tra Brunico e San Candido. La gara si sviluppa lungo un percorso di 8 chilometri con un dislivello di 500 metri. Al via quindici team composti da quattro militari, in rappresentanza di tutti i reggimenti delle Truppe Alpine dell'Esercito.

I partecipanti indosseranno la tenuta da combattimento per ambienti innevati ed effettueranno i tiri on l'arma individuale in dotazione. In serata, alle 18.15, San Candido ospiterà in piazza San Michele il concerto pubblico della Fanfara della Brigata Alpina Julia, il complesso musicale formato da strumenti a fiato e a percussione, che si esibisce regolarmente in Italia e all'estero. A seguire, con inizio alle 18.45, la tradizionale fiaccolata con gli sci, svolta sulla pista 'Baranci' di San Candido dai 60 alpini reduci dalla prova di biathlon militare del mattino, insieme a una trentina di maestri di sci delle scuole locali. (ANSA).