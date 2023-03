Covid: Gimbe, peggiora incidenza in Trentino, +23% dei casi

(ANSA) - TRENTO, 13 MAR - Nella settimana compresa tra il 3 e il 9 marzo si registra un peggioramento dell'incidenza del Covid per 100.000 abitanti (49,1) in Trentino, dove si evidenzia un aumento dei nuovi casi (23,7%). L'occupazione dei dei posti letto in area medica è sopra la media nazionale (5,4%), mentre è più bassa della media l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva. È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe.

In Alto Adige, invece, si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (68,3) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-7,1%). Anche in questo caso, rimane sopra la media nazionale l'occupazione dei posti letto sia in area medica (6%), sia in terapia intensiva (2%). (ANSA).