Brennero: rischio caos per lavori a un mega-ponte in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - Nel 2025 inizieranno i lavori per il risanamento del mega-ponte Lueg sul versante austriaco dell'autostrada del Brennero. Il viadotto, realizzato 55 anni fa, con i suoi 1,8 chilometri è il ponte autostradale più lungo in Austria. Le misure per evitare il caos sul valico più importante delle Alpi è stato oggi al centro di un incontro ad Innsbruck, al quale hanno partecipato i presidenti dei consigli provinciali di Bolzano e Trento Rita Mattei e Walter Kaswalder, come anche l'assessore altoatesino Daniel Alfreider.

I tecnici hanno illustrato i vari scenari: dalla riduzione del traffico a una corsia a - in caso estremo - alla chiusura totale dell'autostrada del Brennero in Tirolo e la deviazione del traffico verso gli altri valichi transalpini. In questo contesto si è anche parlato della proposta altoatesina di un modello 'slot' per i tir, ovvero la prenotazione di fasce orarie per il transito, un po' come già avviene per i visitatori nei musei. Secondo l'esperto di diritto europeo Walter Obwexer il numero di transiti andrebbe fissato a livello tecnico, mentre la sua attuazione andrebbe stabilita con un accordo internazionale tra Italia, Austria e Germania.

Per l'assessore altoatesino Alfreider, i lavori al Brennero "dimostrano l'importanza delle infrastrutture per l'Europa, alcune delle quali sono già molto vecchie. In futuro ci saranno ancora altre situazioni come quella di ponte Lueg", è convinto Alfreider. "Proprio per questo motivo lo scambio di informazioni e la gestione transfrontaliera del traffico tra Italia, Austria e Germania sono più importanti che mai", conclude l'assessore. L'incontro ha suscitato numerose reazioni in Alto Adige. Per i Verdi "è ora di puntare sulla ferrovia". Secondo la Sued-Tiroler Freiheit, il traffico pesante come anche quello pesante vanno spostati su rotaia. Perspektiven für Südtirol chiede invece di impedire che i tir, per evitare le code in autostrada, finiscano sulla statale del Brennero. (ANSA).