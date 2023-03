Sci: Odermatt al comando gigante2 Kranjska, Della Vite 6/o

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 12 MAR - Dopo la vittoria nella gara di sabato, lo svizzero Marco Odermatt in 1.12.16 e' al comando della prima manche del secondo gigante di cdm di Kranjska Gora, il penultimo della stagione. Ci sono cosi' fortissime probabilita' che l'elvetico possa vincere anticipatamente anche la coppa di questa disciplina dopo aver gia' conquistato quella generale e quella di superG.

Secondo tempo per il francese Alexis Pinturault in 1.12.44 e terzo pe il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.12.63, l'unico rivale di Odermatt per la coppa di gigante seppure con un distacco di ben 140 punti.

Manche molto buona per gli azzurri con l'ottimo sesto tempo del lombardo Filippo Della Vite in 1.13.27. Poi ci sono il trentino Luca De Aliprandini con il 7/o in 1.13.82 e gli altoatesini Hannes Zingerle con il 13/o in 1.15.11 e Tobias Kastlunger con il 25/o in 1.16.06 mentre e' finito fuori Giovanni Borsotti.

Piu' indietro e fuori tempo massimo di qualifica Alex Hofer in 1.16.70, Alex Vinatzer in 1.16.87 mentre Simon Maurbeger non ha gareggiato.

Seconda manche alle 12,30. (ANSA).