Incidente in Trentino, muore motociclista di 44 anni

(ANSA) - TRENTO, 11 MAR - Un motociclista di 44 anni, residente in provincia di Verona, ha perso la vita in seguito a un incidente sulla strada statale 12, tra i Comuni di Ala e Avio, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo ha perso il controllo della propria moto e ha sbattuto violentemente contro il guardrail. Non sono ancora note le cause dell'incidente, avvenuto intorno poco prima delle 17.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Brentonico, a cui sono affidati i rilievi, i vigili del fuoco volontari di Ala e gli operatori di soccorso con l'eliambulanza. (ANSA).