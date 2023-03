Controlli a Bolzano, 5 arresti nell'ultima settimana

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAR - Gli agenti della Polizia di Stato di Bolzano, nell'ambito dell'attività di prevenzione e nella lotta alla microcriminalità, hanno effettuato nell'ultima settimana cinque arresti e denunciato 18 persone. I controlli - informa la Questura - hanno visto impegnati gli operatori della Squadra volante, affiancati dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine "Lombardia" di Milano e dalle unità cinofile della Guardia di Finanza.

Il primo arresto riguarda un cittadino di origine nigeriana, trovato in possesso di quattro ovuli contenenti oltre 40 grammi di eroina e trasferito presso il carcere di Bolzano. Gli altri arresti riguardano rispettivamente due uomini per resistenza a pubblico ufficiale e aggressione e altri due per condanne precedenti.

Nell'arco di sei giorni sono stati controllati 125 veicoli e 443 persone, di cui 18 sono state denunciate per vari reati, tra cui atti persecutori, violenza privata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, spaccio, minacce e lesioni, furto, ricettazione, porto di armi e violazioni della legge in materia di immigrazione. (ANSA).