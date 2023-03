Incontro operativo tra i vertici di A22, A4 e A35 a LetExpo

(ANSA) - TRENTO, 10 MAR - L'amministratore delegato di Autostrada del Brennero-A22, Diego Cattoni, ha incontrato il presidente di A35 Brebemi-Aleatica, Francesco Bettoni, e il presidente di Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova A4, Gonzalo Alcalde, nell'ambito della fiera LetExpo di Verona. Al centro del confronto - si apprende - la collaborazione tra le tre concessionarie in vista delle sfide sulla mobilità sostenibile e sulla decarbonizzazione del settore dei trasporti per far diventare il Nordest l'area di riferimento di tutto il settore infrastrutturale.

"Partecipare a questo importante appuntamento fieristico insieme a Brebemi e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova è per noi un'occasione preziosa: ci permette di ribadire, in linea con il protocollo sottoscritto mercoledì dai governatori del nord, come le sinergie siano cruciali per disegnare un futuro più sostenibile. A22 è pronta e il progetto da 7,2 miliardi di investimenti con cui miriamo a trasformare l'intero asse dal confine di Stato a Modena in un 'Green corridor' ne è la prova tangibile", ha detto Cattoni.

"La cooperazione tra queste concessionarie - ha affermato Bettoni - può consentire di mettere in campo i rispettivi 'know-how' per eccellere, come da sempre ha fatto il nostro Paese e in particolare questi territori, anche nel campo della mobilità sostenibile. La sperimentazione guidata da A35 Brebemi e Aleatica sul Dwpt o induzione dinamica, per esempio, è la più avanzata a livello mondiale e potrebbe diventare la soluzione migliore e già disponibile per guidare il cambiamento in atto nei trasporti, senza farci trovare impreparati".

"Come Gruppo e come concessionaria autostradale abbiamo messo al centro da tempo sia la sostenibilità ambientale nei nostri progetti infrastrutturali, che la ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate, come nel settore dell''Intelligent transport system e della smart mobility'", ha concluso Alcalde.

(ANSA).