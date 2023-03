Brennero: Gewessler, Salvini non imponga le condizioni

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAR - Prosegue il botta e risposta tra Vienna e Roma sulle limitazioni per i tir sul versante austriaco del Brennero. "Non mi faccio imporre dal mio collega italiano le condizioni per i colloqui", risponde sulla Tiroler Tageszeitung la ministra Leonore Gewessler al suo omologo Matteo Salvini che mercoledì a Bolzano aveva detto di non sedersi "al tavolo con chi è al di là della legge e dei trattati".

Gewessler ribadisce che l'Austria "da sempre partecipa in modo costruttivo ai colloqui trilaterali". Le misure anti tir in Tirolo sono "a tutela della popolazione e anche un impegno secondo il diritto Ue".

Per il governatore tirolese Anton Mattle "Salvini farebbe bene a impegnarsi per una svolta della politica del traffico, invece di insistere su quella fossile del Novecento ". (ANSA).