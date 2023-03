Trasporti, sciatori più green con il treno della neve

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAR - "Non basta parlare di sostenibilità, ma bisogna combinarla con la credibilità. Il nostro obiettivo è utilizzare l'innovazione tecnologica in modo che le nostre emissioni di Co2 siano ottimizzate nella migliore maniera possibile". Lo afferma il direttore marketing di Dolomiti Superski, Marco Pappalardo, ribadendo la centralità dell'attenzione all'ambiente per le imprese aderenti al consorzio. A cominciare dal mezzo di trasporto per raggiungere la località di vacanza.

È della metà di febbraio la notizia del ripristino del "Treno della Neve", l'Intercity Notte 764 di Trenitalia, che ogni weekend, fino alla fine della stagione invernale, collega Roma Tiburtina a San Candido in Val Pusteria (Bz), portando i turisti direttamente nelle località sciistiche lungo l'asse del Brennero e della Pusteria.

Inoltre, fin dal 2011, esiste il collegamento diretto ferrovia-cabinovia a Perca per il comprensorio sciistico di Plan de Corones e dal 2014 in maniera analoga con il comprensorio 3 Cime Dolomiti. Lo "Ski Pustertal Express" che circola sulla linea ferroviaria della Val Pusteria da oltre 10 anni, contribuisce all'interscambio di sciatori tra i due comprensori e catalizza molti utenti alloggiati nei paesi lungo la direttrice della Pusteria.

"Gli impiantisti di Dolomiti Superski hanno creduto fin dall'inizio all'idea di sfruttare al meglio le sinergie tra i due settori, quello funiviario e quello ferroviario. Andare a sciare in treno è un'alternativa con grande potenzialità di crescita e, se presa ancor maggiormente in considerazione dagli appassionati di sci, anche un ulteriore passo avanti in termini di sostenibilità", sottolinea il presidente di Dolomiti Superski, Andy Varallo.

Per i prossimi anni sono programmati collegamenti di questo tipo anche nei comprensori sciistici di Rio Pusteria-Bressanone (Gitschberg-Jochtal) e Plose (Bressanone). (ANSA).