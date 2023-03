Tamponamento sull'autobrennero a Varna

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAR - Questa mattina alle ore 8.30 sulla corsia sud dell'autostrada del Brennero all'altezza di Varna si è verificato un tamponamento tra un furgone e due camion.

Fortunatamente l'incidente no ha causato feriti gravi. Il conducente del furgone, infatti, è riuscito a liberarsi dal veicolo e ha riportato solo ferite lievi. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell'area interessata dall'incidente. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Bressanone, il soccorso sanitario e le Forze dell'ordine.

A causa del tamponamento uno dei due camion ha perso il suo carico, pertanto la corsia dell'autobrennero interessata all'incidente era sommersa da cartoni. Per gli automobilisti in transito il disagio è stato comunque contenuto, visto che il traffico durante i lavori di ripristino della sede stradale è stato deviato sull'area di servizio. (ANSA).