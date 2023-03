Approvvigionamento idrico, riaperta condotta principale Cles

(ANSA) - TRENTO, 09 MAR - La borgata di Cles, in località Faè, è stata interessata a partire dalle 16 di mercoledì 8 marzo da lavori comunali urgenti per la rottura della condotta principale dell'adduzione idrica. Ciò si è tradotto in un grandissimo lavoro per i vigili del fuoco volontari di Cles, impegnati da metà pomeriggio fino a mezzanotte nelle operazioni di rifornimento idrico e di illuminazione del cantiere comunale avvalendosi delle colonne fari di alcuni mezzi. La condotta principale dell'adduzione idrica del Comune di Cles è quindi tornata operativa e la SS 43 è stata riaperta al traffico questa mattina alle 7.

Le operazioni di rifornimento idrico - precisa la Federazione dei vigili del fuoco volontari - hanno coinvolto, accanto ai vigili del fuoco volontari di Cles, anche quelli di Castelfondo, del corpo permanente e di personale della Protezione civile trentina. In azione, complessivamente, 7 autocisterne con una capienza compresa tra i 9mila ed i 27mila litri che hanno rifornito due vasconi situati a monte dell'abitato. (ANSA).