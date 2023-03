Comune di Bolzano, delimitare percorso per mezzi di soccorso

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAR - Il Comune di Bolzano ha individuato un sistema che consente la delimitazione visiva dei percorsi che devono essere lasciati liberi in Centro Storico per il passaggio in sicurezza e veloce dei mezzi di soccorso e che permette di verificare facilmente il rispetto delle superfici concessionate da parte delle attività economiche.

Dopo ricerca sui sistemi adottati dai diversi comuni per delimitare visivamente superfici pubbliche, è stata scelta la tipologia già usata con soddisfazione dai comuni di Bardolino e Lazise sul Lago di Garda.

Il progetto vede coinvolte diverse strutture del Comune di Bolzano (Ufficio geologia, protezione civile ed energia, Ufficio attività economiche e concessioni, Servizio verbali, contenzioso e polizia annonaria, Ufficio mobilità e Ufficio infrastrutture e arredo urbano), il Corpo dei Vigili del Fuoco permanenti e SEAB S.p.A.

A tale fine saranno collocate nelle posizioni ritenute opportune delle placche metalliche piatte e con diametro di pochi centimetri.

A breve saranno segnate le posizioni, rilevate con il GPS, nelle quali installare le placche, attività che sarà avviata nelle prossime settimane, a partire dalle strade più problematiche, fa sapere il Comune di Bolzano. (ANSA).