Brennero: Salvini, l'Austria torni nella legalità

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAR - "Prima chi è nell'illegalità ritorna nella legalità. e poi si discute di tutto. Anche i cittadini della Valle d'Isarco chiedono un ambiente pulito e trasferire le merci su rotaia interessa tutti". Lo ha detto a Bolzano il ministro per le Infrastrutture e i trasporti Matteo Salvini in merito alle limitazioni ai tir imposte dall'Austria sull'asse del Brennero. "Se hai parcheggiato la tua auto nel posto dei disabili e vuoi discutere, prima togli l'auto e poi discutiamo su come rifare la viabilità", ha aggiunto.

"L’Austria - ha insistito Salvini - prima tolga i divieti per i tir, quelli della notte, dei sabati delle categorie. Non mi siedo al tavolo con chi è al di là della legge e dei trattati. Appena Vienna torna nel contesto civile della Comunità europea possiamo ragionare su tutto: slot, pedaggi e barriere". Il ministro ha ribadito di essere "d’accordo con il collega tedesco di chiedere l’apertura della procedura d’infrazione contro l’Austria. Spero di non arrivare a questo. Siamo in sintonia con il collega tedesco e altri colleghi per portare un può di buonsenso a Bruxelles, anche per quanto riguarda la messa fuori legge delle auto a benzina nel 2035 che rappresenta un enorme regalo per la Cina e un danno per l’economia italiana ed europea". Secondo Salvini, "i modelli di Bolzano e Trento insegnano che il green è fondamentale, ma va accompagnato nel tempo, spiegato e finanziato e non imposto per legge".