Brennero: Kompatscher,dobbiamo trovare la soluzione migliore

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAR - Per quanto riguarda il traffico pesante lungo l'asse del Brennero "dobbiamo trovare la soluzione migliore, serve un accordo tra stati, perché l'autostrada ha una capienza limitata". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher dopo l'incontro del ministro Matteo Salvini con i sindaci della valle Isarco, le camere di commercio e gli autotrasportatori. Il presidente della Provincia di Bolzano ha ipotizzato un divieto di transito per i tir sulla statale del Brennero "nei giorni più critici", così Kompatscher.

Il suo omologo trentino Maurizio Fugatti ha parlato di un "grido di dolore" arrivato durante l'incontro a Bolzano dalle categorie. "Le nostre imprese hanno investito sulle tecnologie e l'intermodalità", ma a causa dei divieti in Austria "è a rischio la loro concorrenzialità". (ANSA).