8 marzo: manifestazione di Non una di meno a Trento

(ANSA) - TRENTO, 08 MAR - "L'8 marzo è una data simbolica. È l'8 marzo tutto l'anno. Oggi abbiamo scioperato perché se ci fermiamo noi si ferma il mondo, quindi per cercare di far vedere che abbiamo un ruolo importante, sia al lavoro, sia in casa".

Così Maria Liviero, una delle attiviste di Non una di meno che, assieme al Collettivo transfemminista queer di Trento, ha organizzato la manifestazione nel capoluogo.

All'iniziativa, iniziata con un momento di confronto in piazza Duomo, hanno preso la parola anche il Comitato vulvodinia e neuropatia del pudendo, Codice rosso e Extinction rebellion. È stata inoltre letta una poesia di Claudia Mannarini per ricordare le donne vittime di femminicidio. (ANSA).