Rogo distrugge casetta di legno a Merano, finestre in frantumi

(ANSA) - BOLZANO, 07 MAR - Un incendio ha distrutto la scorsa notte una casetta di legno in via Otto Huber a Merano. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, si è propagato velocemente ed ha rischiato di coinvolgere anche gli edifici vicini. I lavori di spegnimento sono stati impegnativi e i vigili del fuoco hanno scongiurato che l'incendio si propagasse ulteriormente, ma i danni sono comunque stati ingenti. Per effetto delle fiamme sono esplose anche delle cartucce di gas contenute all'interno della casetta e hanno mandato in frantumi alcune finestre degli appartamenti vicini. Sono proseguiti per circa due ore i lavori di bonifica post intervento.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, la causa dell'innesco al momento non é ancora nota. Sul posto sono anche intervenute le forze dell'ordine. (ANSA).