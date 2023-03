Operativi a luglio due nuovi elicotteri sanitari in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 07 MAR - Sono pronti e stanno effettuando le prime ore di volo sui cieli della Baviera con a bordo i piloti trentini i due nuovi elicotteri con allestimento sanitario (HEMS) che dal prossimo luglio andranno a potenziare la dotazione di servizio del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento. "Un passaggio importante, che testimonia la massima attenzione della Giunta per garantire la piena funzionalità di un presidio fondamentale per la sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri ospiti" il commento, affidato ad una nota, del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

In queste settimane, infatti, gli uomini del Nucleo elicotteri stanno frequentando corsi di addestramento specifici (in gergo Type Rating) sui due velivoli, degli Airbus Helicopters H145 prodotti dalla Airbus Helicopters Deutschland GmbH, azienda vincitrice della gara d'appalto indetta lo scorso 2021 ed assegnata nel 2022.

Un addestramento a cui partecipano sia i piloti sia i tecnici di manutenzione e che si concluderà il prossimo maggio.

"Tutti i piloti e tecnici sono tenuti a ricevere un cosiddetto type rating, un addestramento specifico dedicato ad ogni tipo di elicottero - spiega il responsabile del Nucleo elicotteri del corpo permanente di vigili del fuoco, Daniele Gosetti -. L'addestramento, svolto nella parte teorica già nell'autunno 2022, coinvolge complessivamente 27 risorse, 15 piloti e 12 tecnici che a turno e in gruppo seguono dei periodi formativi che, per quanto riguarda la parte da svolgere nel 2023, sono rispettivamente della durata di tre e di cinque settimane".

Nel mese di giugno i due elicotteri, completi anche delle personalizzazioni grafiche e delle marche identificative, saranno consegnati in via Lidorno, da dove potranno levarsi in volo a partire dal luglio successivo. "Pur mantenendo la classica colorazione gialla e rossa, i due mezzi hanno una connotazione del tutto particolare che va a rafforzare il legame identitario con il Trentino - continua Gosetti -. Sulle livree appaiono infatti delle catene montuose stilizzate, mentre le marche di registrazione dei due elicotteri saranno I-PBOE e I-CBAS, in riferimento al Piz Boè e al Campanile Basso". (ANSA).