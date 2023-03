Migranti:Lollobrigida,fermare partenze significa diminuire morti

(ANSA) - TRENTO, 07 MAR - "Quello che bisogna raccontare bene è che a più partenze corrispondono più morti. Sono i dati statistici. Questo è un problema serio. Fermare le partenze significa anche diminuire radicalmente la possibilità di morire". Così il ministro all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Francesco Lollobrigida, sui temi che saranno sul tavolo del Consiglio dei ministri giovedì 9 marzo a Cutro. Lollobrigida è intervenuto a margine dell'incontro "Immaginare il futuro e potere", organizzato dall'associazione italiana Ambasciatori del Gusto (Adg) a Cavalese, in Trentino.

"L'ordine del giorno è attenzionare questo fenomeno parlando chiaramente di un'immigrazione legale, che porta all'integrazione e allo sviluppo, e di un'immigrazione illegale, che va combattuta per tante ragioni. Tra queste, fermare il traffico di uomini, donne e bambini, che vengono illusi, perché quando si trovano ad attraversare il mare spesso incorroni in tragedie", sostiene Lollobrigida. (ANSA).