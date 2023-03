Legalità e cultura di genere, via ai corsi di Sicurezza Vera

(ANSA) - TRENTO, 07 MAR - È partito a Trento il percorso formativo del progetto Sicurezza Vera, promosso da Fipe Confcommercio - Gruppo Donne imprenditrici, per sensibilizzare e fornire strumenti concreti a sostegno della legalità e per la cultura di genere.

All'incontro sono intervenuti la presidente dell'Associazione Pubblici esercizi del Trentino Fabia Roman, il vicepresidente dell'Associazione ristoratori del Trentino Francesco Antoniolli, Stefania Segnana, assessore provinciale competente per materia, il dott. Maurizio Improta Questore della Provincia di Trento, il dott. Sandro Raimondi, Procuratore Capo della Provincia di Trento; la dott.ssa Annamaria Maggio, primo dirigente della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato presso la Questura di Trento; la dott.ssa Maria Paola Taufer, Presidente della Commissione Provinciale Pari Opportunità e il vicesindaco di Trento Roberto Stanchina.

"Nel 2022 - ha detto il Questore Maurizio Improta - abbiamo firmato 220 ammonimenti: per il 98% riguardano uomini che, nel 95% dei casi sono conviventi. Andando ad analizzare tutte le istruttorie dei vari ammonimenti c'è l'elemento comune dell'alcol che è alla base di comportamenti irriguardosi da parte di uomini nei confronti delle compagne, delle mogli e dei figli. In questo senso è molto importante anche la collaborazione dei gestori di pubblici esercizi".

"Abbiamo, unica Procura in Italia, effettuato un protocollo operativo concreto con l'Azienda sanitaria di Trento, e lo stiamo rinnovando in questi giorni: la provincia di Trento attraverso l'azienda sanitaria mette a disposizione delle forze di polizia e dei magistrati - un turno h24 e 7 giorni su 7 - degli psicologi che accolgano le vittime dei reati di violenza di genere, che sono sempre donne", le parole del procuratore Sandro Raimondi. (ANSA).