Ceto medio, case rimaste vuote passano a canone sociale

(ANSA) - BOLZANO, 07 MAR - Una parte degli alloggi di edilizia sociale riservati al ceto medio sono rimasti vuoti per la rinuncia degli assegnatari. Poiché le graduatorie sono esaurite, la giunta provinciale di Bolzano ha modificato i criteri di assegnazione per poter assegnare questi appartamenti con le procedure normali dell'Ipes, come alloggi a canone sociale.

"Non c'era la richiesta per tutti gli alloggi messi a disposizione - ha sottolineato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher - e ovviamente sarebbe uno spreco lasciare inutilizzati questi appartamenti".

"Non so perché ci siano state queste rinunce, anche se resta il grande tema del costo della casa e del fabbisogno. Ora con la riforma dell'edilizia agevolata e con quella dell'urbanistica, dove si prevede nuovo sistema del prezzo garantito, avremo nuove forme, ma l'importante è che questi appartamenti non restino vuoti perché c'è chi ne ha bisogno", ha concluso Kompatscher.

(ANSA).