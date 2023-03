Bilinguismo, esame in forma di colloquio per disabili (2)

(ANSA) - BOLZANO, 07 MAR - Le persone con disabilità sosterranno l'esame di bilinguismo nella forma di un colloquio: è quanto prevedono le linee guida per approvate dalla giunta provinciale di Bolzano e concordate con il commissariato del governo.

Il patentino, ha spiegato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, "è un requisito necessario per essere assunti in modo definitivo, mediante concorso, dall'ente pubblico e ci sono persone che hanno esigenze specifiche, ad esempio persone con disabilità, e bisogna fare in modo che anche queste abbiano la possibilità di ottenere questo requisito, prevedendo anche forme specifiche di esame".

Le linee guida, elaborate con la collaborazione di esperti, prevedono che l'esame venga svolto in forma di colloquio con l'assistenza, dove necessario, di un'accompagnatrice o un accompagnatore. Inoltre, nelle commissioni esaminatrici saranno presenti commissari con specifiche competenze in materia di disabilità.

Le linee guida saranno applicate dopo la firma di un protocollo con il commissario del governo. (ANSA).