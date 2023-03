Allestito cantiere in piazza Fiera, inizia il restauro mura

(ANSA) - TRENTO, 07 MAR - Terminato l'allestimento del cantiere e dei ponteggi, è tutto pronto per il delicato lavoro di ripulitura e restauro delle antiche mura di piazza Fiera, a Trento. L'intervento durerà un paio d'anni.

La ditta incaricata dell'intervento ha iniziato il restauro con il lato delle mura rivolto verso la piazza, per proseguire, nel 2024, con la parte di via Dietro le mura.

Gli autobus hanno ripreso il loro percorso normale e la fermata di piazza è operativa. (ANSA).