Studenti medi di Trento, campagna per scuola più inclusiva

(ANSA) - TRENTO, 06 MAR - L'associazione Rete degli studenti medi di Trento ha deciso di lanciare una campagna per rendere la scuola un ambiente più inclusivo e a misura di studente, partendo con la richiesta di approvazione di queste prime tre misure: le carriere alias, il congedo mestruale ed un serio investimento nello spazio di ascolto. L'obiettivo - segnala una nota - è quello di rendere gli ambienti scolastici degli spazi aperti alle necessità e alle richieste di chi li vive, ovvero luoghi che ci tutelino e ci aiutino realmente a formarci come individui.

"Le carriere alias servono a modificare il nome anagrafico con il nome d'elezione, per persone che non si riconoscono con il sesso biologico e/o il nome assegnato alla nascita. Il congedo mestruale prevede invece due giorni di assenza giustificata al mese per persone utero munite che soffrano di patologie legate al ciclo mestruale." Descrive così gli strumenti oggetto della campagna Alberto Carotta, della Rete degli studenti Medi di Trento.

"Chiediamo inoltre un serio investimento nello spazio di ascolto per renderlo uno strumento effettivamente funzionante, che sia in grado di rispondere alle esigenze degli studenti e che riesca a coprire, soprattutto per le persone meno abbienti, la mancanza di un servizio fondamentale per tutti. Sappiamo che queste non sono delle misure sufficienti a tutelare i bisogni degli studenti ma sono altresì un primo passo per raggiungere quell'idea di scuola per la quale lottiamo da sempre. La scuola è per noi innanzitutto un luogo che ci aiuti a formarci come individui e ciò sicuramente non può avvenire se viene a mancare il diritto ad essere riconosciuti per le persone che siamo" conclude. (ANSA).