Rifiuti: in Trentino ipotesi impianto da 80.000 tonnellate

TRENTO, 06 MAR - La produzione di rifiuto residuo, quindi non differenziabile, in Trentino è ancora di 80.000 tonnellate e l'unico spazio, con le discariche ormai chiuse, è rappresentato dall'allargamento del catino nord di Ischia Podetti per 250.000 tonnellate. Ci sono spazi di miglioramento per la differenziata ma rimarrà sempre il problema di una considerevole massa di residuo. È quanto emerso dalla conferenza Conferenza d'informazione sui rifiuti organizzata dal Consiglio provinciale di Trento.

Chiara Lo Cicero (Appa) ha presentato i contenuti dell'addendum del V aggiornamento che verrà adottato in via preliminare venerdì per poi aprire la fase del confronto pubblico. L'obiettivo fondamentale è valutare l'eventuale necessità di un impianto di trattamento termico del rifiuto.

Prima di parlare dell'impianto si devono però perseguire gli obiettivi del V aggiornamento con la riduzione della produzione, l'aumento e la qualità della differenziata e il recupero di materiale, obiettivi che vengono prima del recupero di energia.

Per fare questo va unificato il sistema di raccolta provinciale.

Ci si trova in un momento difficile, ha ricordato Lo Cicero, perché non abbiamo l'impianto e non abbiamo le discariche e in più ci si trova di fronte ad un mercato inquieto. Con lo scenario che prevede l'impianto termico da 82 mila i costi si abbasserebbe a 50 euro a tonnellata, mentre con il pre trattamento si passerebbe a 89, 23 euro. Con lo scenario della massima differenziata, si ridurrebbe a 75 mila tonnellate l'impianto ma i costi rimarrebbero più o meno li stessi. Si sono analizzati anche altri scenari ipotizzando di estendere a tutta la Pat il bacino della produzione di rifiuti della Val di Sole che è il più basso, ma l'operazione non risulta fattibile. Si è poi pensato di portare tutta l'indifferenziata a Bolzano ma anche in questo caso non si riuscirebbe a risolvere il problema.

