Alto Adige: "La sete dei fiumi a breve sarà la nostra"

(ANSA) - BOLZANO, 06 MAR - "La sete dei fiumi a breve sarà la nostra sete, fermiamoci!". Lo scrivono in una nota Spazio Autogestito 77, Extinction Rebellion South Tirol, Climate Action e Bozen Solidale. "Il 2 marzo a Passo Pennes (2211 metri sul livello del mare) si registravano 9 cm di manto nevoso contro i 60 cm della media pluriennale degli ultimi 30 anni. Nella maggior parte delle vette sopra i 2000 metri si registra una contrazione della neve tra il 30% e il 60%. Nel Veneto il fiume Adige registra un deficit pluviometrico di -98% e il Po, principale fiume d'Italia, del -90%. Tutti i fiumi e gli invasi dell'Alto Adige registrano una significativa perdita d'acqua. A Bolzano non piove da 37 giorni, per recuperare l'acqua mancante servirebbero diverse settimane di pioggia non stop", ricordano le associazioni.

"È evidente anche ai meno esperti che negli ultimi anni le temperature si sono drammaticamente alzate (picchi di 20 gradi centigradi nei mesi invernali, aumento vertiginoso delle notti tropicali). Sono solo alcune delle conseguenze del cambiamento climatico in un contesto capitalista sempre più sfrenato dove pochi si arricchiscono a discapito dei tanti che più da vicino stanno pagando le conseguenze del Global Warming. Le istituzioni continuano a rispondere con piani a lungo termine, conferenze sulla sostenibilità, producendo solo promesse mai mantenute", si legge nella nota.

"Il vero cambiamento deve partire da noi, dalla quotidianità alla capacità di fare pressioni sulla politica e l'economia sempre più forti.

Va fermato immediatamente lo sfruttamento sfrenato della montagna: sciare è oggi un lusso che durerà ancora qualche anno; boicottiamo le grandi strutture ricettive di lusso per favorire turismo lento e meno impattante; contrastiamo le prossime Olimpiadi invernali progettate come se fossimo negli anni '70; ricerchiamo una mobilità diversa in una città, Bolzano, stretta nella morsa inquinante dell'A22", conclude la nota. (ANSA).