Scontro tra due auto in Alto Adige, otto giovani feriti

(ANSA) - TRENTO, 04 MAR - Incidente con otto giovani tra i 20 ed i 27 anni feriti, di cui due in modo più grave, a Velturno, in Alto Adige. Due auto si sono scontrate attorno alle 4 del mattino sulla statale 12 all'altezza di Sanpietro Mezzomonte.

Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la Croce Bianca, i vigili del fuoco di Mezzomonte e Chiusa ed i carabinieri di Bressanone. (ANSA).