Controlli a Bolzano, denunce e sequestri di stupefacenti

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAR - Proseguono i controlli straordinari del territorio, a Bolzano e Merano, con l'apporto di poliziotti messi a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Per quanto riguarda la città di Bolzano - comunica la Questura in una nota - pattuglie della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, hanno identificato, negli ultimi due giorni circa 68 persone, procedendo alla denuncia di due stranieri non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale e all'allontanamento ai sensi del D.L. 14/2017, dai giardini antistanti la Stazione Ferroviaria, di 7 cittadini stranieri molesti. Sempre nel capoluogo, la Squadra Volante ha proceduto alla denuncia a piede libero di un "pusher" extracomunitario trovato in possesso, in via Renon, di 28 dosi di eroina pari a circa dieci grammi di sostanza stupefacente.

Ancora sul fronte del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti - prosegue la nota - personale della Squadra Mobile, con l'ausilio di un'unità cinofila della Guardia di Finanza, ha proceduto alla denuncia all'A.G. di una coppia che nella propria abitazione del quartiere Don Bosco deteneva un etto di cocaina e due etti di hashish. Sequestrati anche circa 2.500 euro considerato il provento della vendita di analoga sostanza. L'attività è sorta a seguito del controllo dell'uomo trovato poco prima in possesso di una busta di cocaina in Piazzetta Casagrande. (ANSA).