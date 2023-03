Vienna rifiuta cittadinanza a sudtirolese 104enne

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAR - Il ministero degli interni di Vienna ha rigettato la domanda di cittadinanza austriaca per la sudtirolese 104enne Hermine Orian. Era infatti nata austriaca nell'aprile del 1919 perché il Sudtirolo, seppur già occupato dall'esercito italiano, solo pochi mesi dopo, con la firma dell'accordo di Saint Germain, sarebbe passato ufficialmente all'Italia.

Come apprende l'ANSA dal ministero degli esteri austriaco, "anche se ovviamente il desiderio della signora dal punto di vista emotivo è comprensibile, la legge sulla cittadinanza fornisce un quadro giuridico chiaro. Il ministero degli interni, che ne è competente, non vede alcuna base giuridica per la concessione della cittadinanza". A Vienna, nei giorni scorsi, si era invece ipotizzato un parere favorevole per meriti speciali, visto che Orian sotto il fascismo insegnò tedesco nelle scuole clandestine, le cosiddette Katakombenschulen.

In merito al caso Orian non è stata ancora pronunciata l'ultima parola che spetta al governo austriaco. Il consiglio dei ministri deve infatti ancora esprimersi in merito. Lo precisa all'ANSA l'Andreas Hofer Bund, il movimento patriotico tirolese che sta portando avanti la causa a Vienna.