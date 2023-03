L'Alto Adige 'al verde', mai così poca neve a inizio marzo

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAR - In Alto Adige si sta per concludersi un inverno particolarmente avaro di neve.

"Normalmente, le nevicate più abbondanti dell'intero anno si verificano a quote più elevate all'inizio di marzo, ma quest'anno siamo ai minimi storici", spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A Pennes, in Val Sarentino, attualmente ci sono appena 9 cm di neve, ovvero il minimo storico negli ultimi 30 anni, dall'inizio delle misurazioni. La media pluriennale sarebbe di poco inferiore ai 60 cm. Anche le prospettive non sono rosee. Secondo Peterlin, la prossima settimana soprattutto mercoledì sera nel nord dell'Alto Adige potrà cadere qualche fiocco. (ANSA).