Si avvicina cittadinanza austriaca per sudtirolese 104enne

(ANSA) - BOLZANO, 02 MAR - "Sono nata austriaca e voglio morire austriaca". E' questo il grande desiderio della sudtirolese Hermine Orian e, a ormai 104 anni, l'obbiettivo sembra più vicino. Secondo il movimento patriotico tirolese Andreas Hofer Bund, che da tempo ha adottato la causa, il ministro degli esteri austriaco Alexander Schallenberg sarebbe favorevole alla concessione della cittadinanza. Anche se il ministero degli interni, per il momento, ancora frena, la questione a breve potrebbe arrivare nel consiglio dei ministri a Vienna.

Come apprende l'ANSA, non si tratterebbe comunque di un pronunciamento di Schallenberg, ma di un parere interno del suo ministero, secondo il quale la doppia cittadinanza potrebbe essere concessa per meriti speciali, visto che Orian sotto il fascismo insegnò tedesco nelle scuole clandestine, le cosiddette Katakombenschulen.

Roma, si legge nella nota del movimento, non sarebbe intenzionata ad ostacolare la causa, considerandola "una questione puramente interna all'Austria". Secondo l'Andreas Hofer Bund, anche Bolzano, nel frattempo, "ha rinunciato alla sua resistenza". (ANSA).