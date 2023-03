In arrivo in Trentino un'applicazione per diffusione pollini

(ANSA) - TRENTO, 02 MAR - Per chi soffre di allergie da polline è in arrivo un'applicazione mobile con allerte personalizzate e informazioni aggiornate, utili a migliorare la qualità di vita, evitando l'esposizione nei periodi critici.

L'applicazione sarà sviluppata dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige nell'ambito del progetto "Pollini Trentino", finanziato dalla Fondazione per la Valorizzazione della ricerca trentina (Vrt), all'interno del 9/o bando "Women Innovators". Lo strumento segnalerà mediante notifica quali sono i pollini presenti durante la stagione, fornendo informazioni sulle concentrazioni in aria e la tendenza.

Il progetto impiegherà le tecnologie più innovative e i dati scientifici ottenuti dal centro di monitoraggio aerobiologico Fem con l'obiettivo di migliorare la possibilità di diagnosi, prevenzione e cura dei sintomi allergici, aumentando l'efficienza e la specificità delle informazioni sui pollini allergenici presenti in aria, e rendendole facilmente accessibili ai medici ed alla popolazione allergica.

Le allergie da polline sono caratterizzate da stagionalità e ricorrenza nel tempo, in collegamento con i ritmi di fioritura delle piante ed hanno seri effetti sulla qualità di vita e sullo stato di salute, con alti costi sanitari e sociali, che riguardano il 20% della popolazione, e fino al 40% dei bambini.

