Restituita alla cittadinanza piazza Mostra, a Trento

(ANSA) - TRENTO, 01 MAR - Dopo circa 620 giorni di lavori, iniziati il 16 giugno 2021, sono stati inaugurati i nuovi spazi di piazza Mostra, a Trento, che si caratterizzano per oltre quattromila metri quadrati pedonali (3.100 in più di prima), 1.800 metri quadrati di verde pubblico (200 in più rispetto al passato) e la realizzazione di nuove rampe di accesso al castello del Buonconsiglio. Il costo dell'intervento - si apprende - è stato di un 1.483.000 euro, ma sono in fase conclusiva le valutazioni per la rinegoziazione del contratto legata agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali. Alla piazza ora possono accedere solo le auto con il permesso disabili oppure con l'autorizzazione Ztl per le operazioni di carico e scarico.

I lavori, durante l'inverno 2021-22 hanno riguardato la viabilità carrabile, con l'allontanamento della sede stradale di via Bernardo Clesio dal castello e la revisione della configurazione degli ingressi al manufatto storico. A partire da aprile 2022 l'intervento si è concentrato sull'area della piazza, con la sostituzione e l'integrazione della grande rete di sottoservizi e la nuova pavimentazione costituita da pietra rosso ammonitico e porfido. I lavori hanno interessato una superficie pavimentata di circa quattromila metri quadrati, a cui si aggiungono 1.800 metri quadrati di verde tra via Clesio e la piazza. Anche l'impianto di illuminazione è stato interamente rinnovato con corpi illuminanti a basso consumo energetico.

Le aiuole della piazza sono state ridisegnate e ampliate ma non ancora allestite. Per la prossima primavera verrà completato il prato verde come già avvenuto davanti al castello. Restano da ultimare la zona di piazza Sanzio davanti alla scuola primaria e la parte di via Clesio in corrispondenza dell'ex questura, non interessate dai lavori di questo appalto. La sistemazione e sostituzione dei sottoservizi avverrà nell'estate del 2023, dopodiché nel corso del 2024 si potrà procedere all'intervento di riqualificazione della piazza Raffaello Sanzio con un nuovo finanziamento di 300.000 euro. (ANSA).