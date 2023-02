Slittino: Fischnaller "ora altri traguardi,verso Milano-Cortina"

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Domenica scorsa ho vissuto una giornata che rimarrà indelebile nella mia memoria. La classifica generale era un obiettivo che inseguivo da tanti anni, sono felicissimo di averlo centrato. Alla fine ci siamo abbracciati perché le cose sono andate nel migliore dei modi. Con Zoeggeler è bastato uno sguardo per capirci al volo, posso affermare che sia stato il più bel quinto posto della mia carriera". Dominik Fischnaller racconta le emozioni per la conquista della coppa del mondo di slittino nella stagione in cui gli azzurri, orfani ormai da qualche stagione del Cannibale Zoeggeler, sono tornati ai massimi livelli anche con il successo di Voetter/Oberhofer nella generale e nella sprint del doppio femminile. "La medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022 mi ha dato la tranquillità e la rilassatezza che forse mi sono mancate in passato, adesso sono sereno e mi alleno con il giusto focus - ha proseguito il campione azzurro che ha riportato in Italia la sfera di cristallo 12 anni dopo Zoeggeler -. Adesso vedo le cose in modo diverso, e anche il futuro può riservarmi altre soddisfazioni. Dopo tre bronzi iridati, voglio puntare all'oro in un Mondiale. Ci sono due buone possibilità fra Altenberg nel 2024 e Whistler Mountain nel 2025, prima dell'appuntamento olimpico di Milano/Cortina del 2026". (ANSA).