Nella serra del museo una lumaca sconosciuta alla scienza

(ANSA) - TRENTO, 28 FEB - Chi ha detto che specie nuove alla scienza vengono scoperte solo in luoghi remoti del pianeta? Nella serra tropicale del Museo delle Scienze di Trento, durante alcuni campionamenti scientifici, è stata infatti trovata e descritta per la prima volta Barkeriella museensis, una lumachina di due centimetri appartenente a una famiglia di molluschi terrestri, i Rathouisiidae, poco diffusa e studiata, presente dall'Asia orientale fino all'Australia. Il ritrovamento, descritto sulla rivista scientifica Zoological Journal of the Linnean Society, apre interessanti scenari di indagine sulle specie aliene. La lumaca è stata trovata dai ricercatori tra il terriccio e le piante della serra tropicale e, grazie alla successiva analisi morfologica e molecolare condotta in collaborazione con l'Università di Poznań, è stato possibile determinare che quel piccolo invertebrato apparteneva ad una specie sconosciuta alla scienza. La nuova lumachina è stata quindi descritta in un articolo scientifico sulla rivista Zoological Journal of the Linnean Society, prendendo il nome Barkeriella museensis, in onore del malacologo neozelandese Gary Barker, e del Muse di Trento, luogo della scoperta. Il suo areale di origine rimane ancora un mistero, non essendo conosciuta in natura, ma potrebbe collocarsi in Asia orientale o in Australia visto che la famiglia a cui appartiene è diffusa in quelle aree. Ma incerta è anche la modalità con cui la lumachina è arrivata nel capoluogo trentino: probabilmente in seguito al trasporto di terriccio o di piante esotiche nella serra tropicale del museo. La scoperta è avvenuta nell'ambito di un progetto di ricerca sulle specie aliene condotta dall'Università di Siena e dal Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici, in collaborazione con l'Università di Poznań, in Polonia, e il National Biodiversity Future Center (NBFC) nell'ambito del Pnrr.

Il progetto è coordinato da Giuseppe Manganelli e Folco Giusti dell'ateneo senese, tra i pochi ricercatori italiani che si occupano prevalentemente di molluschi terrestri. (ANSA).