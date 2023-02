Il capo della polizia Giannini in visita a Trento

(ANSA) - TRENTO, 28 FEB - Il capo della polizia, Lamberto Giannini, è giunto a Trento per una visita di saluto agli agenti che operano nella provincia. Assieme al questore, Maurizio Improta, e ai funzionari locali, Giannini ha partecipato alla deposizione di una corona per i caduti della polizia, alla presenza di un picchetto d'onore composto dai nuovi agenti assegnati alla Questura di Trento.

Di seguito, il capo della Polizia, assieme al questore, ha incontrato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, Sandro Raimondi, il comandante regionale della Guardia di finanza, Guido Zelano, e provinciale, Danilo Nastasi, il comandante provinciale dei carabinieri, Matteo Ederle, e il vice prefetto, Massimo Di Donato.

Nell'occasione il prefetto Giannini ha fatto gli auguri al questore vicario, Luigi Di Ruscio, promosso dirigente superiore dal consiglio di amministrazione della Polizia di Stato. Di Ruscio lascerà a Trento per ricoprire un nuovo incarico. (ANSA).