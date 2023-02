Brennero: Vienna, a Roma nessuna comprensione per gli abitanti

(ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - L'incontro del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con la sua omologa austriaca Leonore Gewessler ha confermato lo stallo sulla questione del Brennero. "Dopo mezz'ora di colloqui, la posizione italiana rimane invariata - senza alcuna comprensione per la situazione insopportabile delle persone" che vivono lungo l'asse del Brennero, ha commentato Gewessler dopo l'incontro in Svezia.

"Dobbiamo andare avanti insieme e questo può essere fatto solo se tutte le parti, compresa l'Italia, si muovono", ha continuato la ministra. "Non si può continuare a scaricare tutto sulla Ue, senza contribuire a una soluzione", ha proseguito, ribadendo la volontà di Vienna di cercare una soluzione con l'Italia, la Germania e la commissione europea. Gewessler ha infine ribadito che le "misure di emergenza", ovvero i divieti in Austria, "sono in sintonia con il diritto europeo". (ANSA).