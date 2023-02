Autobrennero: da aprile passaggio Bolzano Nord-Sud gratis

(ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - La giunta provinciale di Bolzano ha approvato la convenzione con Autostrada del Brennero per l'"Urban Pass" di Bolzano, che prevede l'esenzione dal pagamento del pedaggio nel tratto autostradale fra i caselli di Bolzano Sud e Bolzano Nord, in entrambe le direzioni.

L'esonero dal pagamento verrà concesso solo nelle fasce orarie dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 19, dal lunedì al venerdì.

Per ottenerlo, è necessario disporre di un telepass elettronico e registrarsi online.

L'"Urban Pass" sarà adottato in forma sperimentale dal prossimo primo aprile al 31 dicembre 2023. L'obiettivo, ha sottolineato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, "è alleviare la viabilità secondaria dal traffico pendolare".

"Si tratta di un progetto pilota - ha aggiunto Kompatscher - perché vogliamo valutare gli effetti di questa iniziativa, vedere se effettivamente porta l'obiettivo sperato di avere meno ingorghi e code e la diminuzione dell'inquinamento. Perciò faremo un monitoraggio su come si evolvono i flussi del traffico". La spesa prevista per la Provincia è di quasi 230mila euro. (ANSA).