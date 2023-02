Alto Adige: Kompatscher capolista della Svp alle provinciali

(ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - La direzione della Svp ha nominato Arno Kompatscher all'unanimità capolista alle elezioni provinciali in autunno. Scadono oggi i termini per le candidature, ma finora - come previsto - il presidente uscente è senza rivali. Il 18 marzo toccherà poi ai gruppi locali della Svp ad esprimersi in merito al capolista e ratificare in sostanza la nomina di Kompatscher. (ANSA).