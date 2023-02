Pd: Dal Ri nuovo segretario in Trentino, Schlein al 64%

(ANSA) - TRENTO, 27 FEB - Il nuovo segretario provinciale del Partito democratico del Trentino è Alessandro Dal Ri, 35 anni, consigliere comunale di Trento e coordinatore del partito nel capoluogo. Dal Ri - riporta la stampa locale - ha ottenuto circa il 65% delle preferenze, contro il 35% dello sfidante Alessandro Betta, sindaco di Arco.

Per quanto riguarda le elezioni nazionali, il 64% degli elettori trentini hanno votato per Elly Schlein, mentre il 36% per il presidente della Regione Emilia Romagna. Stefano Bonaccini.

I votanti in Trentino sono stati complessivamente 9.960 per la segeteria nazionale e circa 9.130 per la segreteria provinciale, in leggero calo rispetto alle primarie del 2019.

(ANSA).