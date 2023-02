Brennero: Kompatscher, 'o così o niente' non serve a nulla

(ANSA) - BOLZANO, 27 FEB - In merito alla questione del traffico pesante al Brennero, il governatore altoatesino Arno Kompatscher rinnova il suo appello "per un dialogo costruttivo tra tutte le parti coinvolte: il 'o così o niente' non porta da nessuna parte".

"Il fatto è - continua Kompatscher - che l'autostrada del Brennero è a limite e che quindi è necessario un sistema di dosaggio". L'attuale modello funziona "in modo insoddisfacente" e ha "effetti su Baviera e Alto Adige, Trentino e Veneto". "È quindi necessario un ulteriore sviluppo del sistema di dosaggio nella logica di un corridoio che parte da Verona e arriva alla Baviera, utilizzando le nuove possibilità digitali", sottolinea Kompatscher. "Lo studio su un modello 'slot' commissionato dall'Alto Adige punta proprio in questa direzione. Si tratta di un sistema di dosaggio che garantisce i flussi di traffico e allo stesso tempo la tutela di chi vive lungo l'autostrada, riducendo l'inquinamento e il rumore", conclude Kompatscher.

(ANSA).