Sci: Cdm; ancora nebbia per discesa donne Crans Montana

(ANSA) - CRANS-MONTANA, 26 FEB - Come ieri c'è' ancora nebbia sulla pista de Mont Lachaux di Crans Montan e la partenza della discesa di cdm donne e' stata progressivamente spostata dalla ore 11 alle 11,30 ma senza alcuna certezza che la situazione possa migliorare.

Ieri c'erano stati 130 minuti di attesa e di rinvii sino all'annullamento e allo spostamento ad oggi della gara. In piu' ieri le temperature elevate avevano reso fragile ed insicuro il fondo della pista mentre oggi, con temeperature scese a dieci gradi sotto zero, il fondo e' tornato duro e compatto. (ANSA).