Incendio boschivo sopra il lago di Caldaro in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - Un incendio boschivo è scoppiato in mattinata sul Monte di Mezzo, sopra il lago di Caldaro, in Alto Adige. A causa del forte vento e della grande siccità, le fiamme si sono velocemente estese, avvicinandosi anche a un gruppo di case. Sul posto stanno operando un elicottero e numerosi vigili del fuoco.

I vigili del fuoco ricordano che per l'assenza di precipitazioni ed a causa del forte vento in alcune zone il rischio di incendi boschivi si presenta elevato. Ai sensi della legge forestale provinciale è vietato, senza eccezioni, accendere fuochi, gettare sigarette o fiammiferi a una distanza di sicurezza inferiore a 20 metri dal bosco. (ANSA).