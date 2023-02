Ucraina: due manifestazioni per la pace a Trento

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - A un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, le associazioni trentine sono scese in piazza, in due manifestazioni distinte, per chiedere la pace. Una fiaccolata dal titolo "La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno" è stata organizzata, nell'ambito della mobilitazione lanciata dalla coalizione Europe for peace, dal Forum trentino per la pace, assieme a Acli, Arci, sindacati, Anpi e altre associazioni locali, in piazza del Duomo, a Trento.

"Ci sembra giusto essere in piazza per esprimere solidariertà al popolo ucraino, in un conflitto in cui è chiaro chi è l'aggressore e chi l'aggredito, e per chiedere di iniziare a ragionare su un cessate il fuoco. Ci sembra giusto che a un anno dall'inizio del conflitto ci siano dei seri negoziati di pace e chiediamo che l'Onu istituisca una conferenza di pace, in cui si siedano Ucraina, Russia e tutti gli Stati interessati", ha detto all'ANSA il presidente del Forum trentino per la pace, Massimiliano Pilati.

Un'altra manifestazione è stata organizzata, in piazza Cesare Battisti, sempre a Trento, dalle associazioni Liberi Oltre e EUcraina. (ANSA).