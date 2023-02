Incendio boschivo a Fiè allo Sciliar, in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - I vigili del fuoco di Fiè allo Sciliar, in Alto Adige, sono intervenuti per un incendio boschivo in località San Costantino sopra maso Grimm. I lavori di spegnimento - informano i pompieri - hanno reso necessaria la posa di una lunga linea per l'approvvigionamento idrico.

In supporto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Siusi, Umes e il servizio forestale. (ANSA).