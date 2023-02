Controlli a Bolzano, nell'ultima settimana un arresto e 5 denunce

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - Nell'ultima settimana, la Questura di Bolzano ha disposto l'effettuazione di alcune attività straordinarie di controllo del territorio, che hanno visto coinvolte pattuglie della Squadra volante, unità della Squadra mobile e pattuglie del Reparto prevenzione crimine "Piemonte" di Torino.

Nel corso di un mirato accertamento presso un affittacamere nel centro storico del capoluogo, gli agenti hanno arrestato e condotto in carcere un uomo, noto per precedenti specifici, trovato in possesso di 350 grammi di marijuana e 4.800 euro in banconote di vario taglio. In un'abitazione a sua disposizione nel quartiere di Oltrisarco, sono poi stati rinvenuti 20 grammi di cocaina, di 56 grammi di marijuana e di ulteriori 1.700 euro in contanti.

Nell'ambito dei controlli in città sono state poi denunciate due persone a piede libero per contravvenzione al foglio di via obbligatorio dal Comune di Bolzano, ed è stato ordinato l'allontanamento dal contesto urbano di tre persone. Un automobilista è stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre due persone per aver sottratto merce in vendita in negozi del centro cittadino.

Nell'arco della settimana erano operative 73 pattuglie, che hano effettuato 24 posti di controllo,140 veicoli controllati, 640 persone identificate e nove controlli domiciliari a persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. (ANSA).