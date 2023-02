Ucraina:progetto accoglienza in Trentino, ospitate 1.000 persone

(ANSA) - TRENTO, 24 FEB - Tra marzo 2022 e gennaio 2023 sono state accolte in Trentino, ,ell'ambito del progetto di accoglienza straordinaria, oltre un migliaio di persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Il 62% delle persone accolte erano donne, mentre il 42% erano minorenni. I nuclei familiari ospitati sono stati 400 (circa l'80% del totale). A un anno esatto dall'inizio della guerra, la Provincia di Trento fa il punto sulle iniziative di solidarietà messe in campo a partire dal 24 febbraio 2022.

Gli immobili (sia alloggi, che strutture collettive) utilizzati ai fini dell'accoglienza in 45 comuni del Trentino sono stati 75. I richiedenti protezione temporanea provenienti dall'Ucraina attualmente accolti nell'ambito dei Protocolli di intesa tra Commissariato del Governo e Provincia autonoma di Trento sono 501.

"Sappiamo quanto la comunità trentina abbia fatto per aiutare le popolazioni colpite dal conflitto, sia con azioni di accoglienza e solidarietà, sia con iniziative di supporto sul campo. Un impegno che continua ancora oggi e che continuerà nei prossimi mesi con l'individuazione dei progetti da realizzare in Ucraina finanziati dal fondo di solidarietà Emergenza Ucraina", ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

Nel marzo 2022 è stato costituito il fondo di solidarietà "Emergenza Ucraina" 2022, promosso dalla Provincia assieme ai rappresentanti degli enti locali, degli imprenditori, dei lavoratori, del volontariato e dell'associazionismo ed alimentato dalle donazioni dei lavoratori. Il fondo ha raccolto un totale di 150.000 euro, 15.500 dei quai derivanti da donazioni volontarie di ore di lavoro. (ANSA).