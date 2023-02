Pronto il progetto definitivo per il nuovo ponte di Ravina

(ANSA) - TRENTO, 24 FEB - Una struttura ad arco e campata unica, in acciaio, senza interferenze con il corso del fiume Adige, lunga 103 metri e dotata di marciapiede e ciclabile su entrambi i lati. È quanto prevede - si apprende - il progetto definitivo per il nuovo ponte di Ravina di Trento, sulla strada provinciale 90.

"L'intervento servirà a realizzare un collegamento più funzionale e moderno e a migliorare sensibilmente la sezione idraulica del fiume in quel tratto, sostituendo l'attuale viadotto a due piloni. Un progetto del valore complessivo di quasi 16 milioni di euro contestuale al riordino della viabilità nell'area adiacente al futuro Polo ospedaliero e universitario del Trentino, affidato alla struttura commissariale in qualità di opera strategica per il nostro territorio", spiega il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

Il progetto definitivo del nuovo ponte è già stato valutato positivamente nella sede del Comitato tecnico amministrativo e il 28 febbraio si chiuderà l'iter autorizzativo, con la Conferenza di servizi decisoria, seguirà l'attivazione della progettazione esecutiva. Si prevede di poter avviare all'appalto l'opera entro giugno 2023 con successiva realizzazione dei lavori nel corso del 2024-25.

La nuova struttura avrà una larghezza di 21,3 metri, con viabilità a due corsie, una per senso di marcia (di larghezza 3,5 metri e con banchine da un metro). Le barriere stradali sono previste in acciaio zincato e situate tra la viabilità ed i percorsi pedonali. L'impalcato ospita due marciapiedi larghi 1,5 metri e due piste ciclabili di 2,5 metri. Il quadro economico complessivo dell'opera ammonta a 15.953.884 euro, di cui 12.268.370 per lavori, della durata prevista di 550 giorni.

