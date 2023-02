Macchina finisce contro una macelleria a San Vigilio

(ANSA) - BOLZANO, 24 FEB - A San Vigilio di Marebbe ieri sera una macchina è finita contro la facciata di un negozio.

L'incidente è avvenuto nella frazione di Longega dopo scontro con un'altro mezzo. A parte la paura, fortunatemente nessuna persona nel negozio è rimasta ferita.

Due, però, le persone ferite nella macchina che sono state soccorse dalla Croce bianca e trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Brunico.

I vigili del fuoco volontari sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e per i lavori di ripristino della sede stradale. Sul posto anche le forze dell'ordine. (ANSA).